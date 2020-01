Benfica lamenta a morte de Paulo Gonçalves

O Benfica lamentou este domingo a morte de Paulo Gonçalves. "Foi parceiro do SL Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de motard", refere o clube.





"Era um dos mais credenciados pilotos portugueses de sempre, tendo-se sagrado campeão do mundo Rally Cross em 2015. Foi parceiro do Sport Lisboa e Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de motard, nomeadamente no capacete, durante as provas sobre duas rodas.O Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências à família e amigos de Paulo Gonçalves", pode ler-se ainda na nota divulgada no site do clube.