Adeus a Paulo Gonçalves: cortejo fúnebre segue para Gemeses após minuto de silêncio em Esposende

12h42 - Todo o percurso está a ser feito com centenas de pessoas na berma da estrada a aplaudir. Os motards continuam também atrás do carro funerário.





12h37 - O cortejo fúnebre segue agora para Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente até ao funeral, amanhã, às 16 horas.12h35 - O presidente da Câmara profere algumas palavras.12h32 - O carro funerário está parado na Praça do Município; cumpre-se um minuto de silêncio.12h30 - O cortejo chega a Esposende; as pessoas aplaudem à passagem do carro funerário.12h05 - Em Esposende chove nesta altura mas há muitas pessoas nas ruas e na Praça do Município, à espera para se associarem às homenagens.12h00 - O cortejo fúnebre já está na A28. Quando chegar a Esposende - onde estão mais motards - será guardado um minuto de silêncio, junto à Câmara Municipal.11h51 - O carro funerário já deixou o aeroporto e segue em direção a Esposende. É seguido por centenas de motards e por alguns carros, onde viajam familiares do piloto.11h33 - O carro funerário já teve autorização para entrar no aeroporto e recolher a urna.11h14 - O avião da Luftansa que transportou o corpo do malogrado piloto acaba de aterrar no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, e deverá sair pela zona das cargas. No exterior centenas de motards aguardam para acompanharem o corpo numa escolta até Esposende.O piloto português Paulo Gonçalves faleceu no dia 12 deste mês, durante a 7.ª etapa do Dakar, aos 40 anos. O motard sofreu o acidente fatal no quilómetro 276 da especial da prova realizada na Arábia Saudita. O corpo do piloto chega esta quinta-feira a Portugal e o funeral realiza-se amanhã, às 16 horas, em Gemeses, freguesia do concelho de Esposende de onde 'Speedy Gonçalves' era natural.