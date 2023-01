Chaleco López relata momentos dramáticos: «Num minuto pensei, como bom capitão, em afundar-me com o carro»

A etapa 3 do Dakar'2023 deu aos pilotos uma experiência totalmente inesperada, pelo menos em solo saudita, com a chuva e o mau tempo a provocaram muitos problemas e até a suspensão da especial. Um dos mais afetados acabou por ser o chileno Francisco López, mais conhecido como Chaleco López, com uma situação dramática em que se viu dentro do seu SSV totalmente coberto pela água de um rio que, num ápice, surpreendeu tudo e todos."O rio não era profundo, mas a corrente era muito forte. Eu estava preparado para abrir a porta se notasse que havia muita profundidade. Mas de repente a água cobriu-me até ao teto e o carro começou a flutuar. Aí entrei em desespero para salvar o carro. Foi a única coisa em que pensei. É surpreendente, mas acreditem que é mais duro vivê-lo ali no rio. Passámos um mau momento. Num minuto pensei, como bom capitão, em afundar-me com o carro. Via-o e pensava que o ia perder. E aí veio o Juan Pablo [Latrach Vinagre, o seu navegador] e conseguimos segurá-lo. Estou contente porque não perdi o carro. Agora sabemos que há que trabalhar muito. Está cheio de areia", disse o chileno, ao 'Clarín'.Além de ter não ter ganho para o susto, Chaleco perdeu ainda a liderança dos SSV/T3, caindo para sexto, agora a 1:10 horas do líder da sua categoria, o norte-americano Seth Quintero.