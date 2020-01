Dakar: Sainz ganha 5.ª etapa e consolida liderança nos automóveis

O espanhol Carlos Sainz (Mini) venceu esta quinta-feira a quinta de 12 etapas do Rali de Dakar de todo-o-terreno, entre Al-ula e Hail, na Arábia Saudita, e consolidou a liderança na categoria dos automóveis.

O espanhol gastou 3:52.01 horas para cumprir os 353 quilómetros, do setor seletivo de uma etapa que tinha um total de 564 quilómetros, deixando o qatari Nasser AL-Attiyah (Toyota) na segunda posição, a 2.56 minutos.

O francês Stéphane Peterhansel (Mini), navegado pelo português Paulo Fiúza, terminou na terceira posição, a 6.11 do companheiro de equipa, e atrasou-se na luta pela vitória.

Sainz tem agora 5.59 minutos de vantagem sobre Al-Attiyah, segundo colocado, com Peterhansel e Fiúza, em terceiro, já a 17.53.

Na sexta-feira, disputa-se a sexta etapa do Dakar, entre Hail e Riad, com 830 quilómetros, 477 deles cronometrados, antes do dia de descanso, no sábado.