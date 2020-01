Dakar'2020: a nona etapa vista por Miguel Barbosa

O recorde de Paulo Fiúza





A terceira vitória em etapas neste Dakar 2020 conseguida por Paulo Fiúza passa a ser um recorde entre os portugueses. Nunca um piloto luso o tinha conseguido e o Paulo até pode não ficar por aqui. No início deste Dakar falou-se no que poderia ser uma dificuldade de comunicação pelo facto de o Paulo ir ditar as notas ao Stephane Peterhansel em inglês. Não porque o senhor Dakar não fale ou entenda a língua inglesa, mas porque isso iria acontecer numa linguagem por vezes bastante codificada. O certo é que tudo indica que os dois se estão a entender muito bem na linguagem do todo-o-terreno e cada vez mais próximos do primeiro lugar. Uma diferença a três tão mínima traz consigo uma emoção e uma animação fortíssima a que se junta o não menos importante aspeto de no meio disso tudo estar um português. Continuando em português e no dia em que os irmãos Porém tiveram de colocar um ponto final na sua participação Ruben Faria vai dirigindo a sua equipa rumo a uma vitória que interromperia um ciclo de 18 vitórias consecutivas da KTM. Seria um grande orgulho podermos ver a Honda quebrar esta hegemonia comandada por um team manager português.