Dakar'2020: a quarta etapa vista por Miguel Barbosa

Portugueses brilham no Dakar saudita





Ao quarto dia de prova no Dakar 2020 continuamos a ter motivos para sorrir com a participação dos portugueses que competem na mais emblemática das provas mundiais de todo-o-terreno. Vitória portuguesa nos automóveis onde Stephane Peterhansel navegado por Paulo Fiúza estão assumidamente na luta pelo triunfo final.Nas motos as Honda estão a dominar num ano em que a equipa é dirigida por Ruben Faria coadjuvado por Helder Rodrigues. Mais um motivo de orgulho para os portugueses.Grande dia também para Paulo Gonçalves que depois de ter sido dado como estando fora da corrida o vimos mais tarde na televisão, num acompanhamento fantástico que a TVE está a fazer da corrida, a mudar o motor em pleno deserto. Hoje de ‘faca nos dentes’ mostrou aquilo de que é capaz e a que já nos habituou. É um verdadeiro guerreiro.