Dakar'2020: a última etapa vista por Miguel Barbosa

Vitória portuguesa no Dakar





Portugal, dois portugueses mais em concreto, alcançaram hoje uma notável vitória no Dakar. Infelizmente não a puderam festejar como gostariam e mereciam devido à trágica partida do companheiro de tantas e tantas corridas que os deixou a meio da prova. Foi por isso que no momento de chegada de Ricky Brabec ao final deste Dakar na Arábia Saudita, no longo abraço trocado entre Helder Rodrigues e Ruben Faria apenas se ouviu: Tá feito!É bom recordar que a Honda regressou ao Dakar em 2013 depois de 23 anos de ausência e que o escolhido para essa nova vida nas competições fora de estrada do maior construtor mundial de motos foi Hélder Rodrigues que acabara de ser 3º no Dakar. Depois de vários tropeções a marca que dominou o Paris Dakar entre 1981 e 1989, período em que conseguiu cinco vitórias, chegou agora ao sexto triunfo liderado pelo duo Ruben Faria / Helder Rodrigues que montou uma estratégia que permitiu à equipa nipónica acabar com 18 anos de domínio da KTM.Neste Dakar Portugal venceu também com o triunfo da X-Raid onde pontuam tantos mecânicos portugueses e na vitória da South Racing nos SSV, uma equipa sediada em Portugal. Os meus parabéns a todos os portugueses que estiveram no Dakar. Até para o ano.