Dakar'2020: Pablo Quintanilla vence nas motos e aproxima-se da liderança

O chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) venceu esta terça-feira a nona etapa das motas no Rali Dakar de Todo-o-terreno, a primeiro após a morte de Paulo Gonçalves, e recuperou quase quatro minutos ao líder.

Quintanilla demorou 3:30.33 horas para cumprir os 410 quilómetros da especial cronometrada, de um total de 476 que compunham a etapa que ligou Wadi Al Dawasir a Haradh, na Arábia Saudita.

Em segundo lugar, terminou o norte-americano Toby Price (KTM), a 1.54 minutos do chileno, e o espanhol Joan Barreda (Honda) foi o terceiro classificado, a 2.42 minutos, apesar de uma pequena queda, sem consequências físicas.

Na classificação geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que foi quarto classificado na etapa de hoje, mantém a liderança, agora com 20.53 minutos de vantagem sobre Quintanilla, depois de hoje ceder 3.55.

Toby Price subiu aos lugares do pódio e já é terceiro, a 26.43 do líder.

Esta quarta-feira disputa-se a 10.ª de 12 etapas da prova, que este ano trocou a América do Sul pela Arábia Saudita, com uma ligação entre Haradh e Shubaytah, com uma distância total de 608 quilómetros, 534 deles cronometrados.

Esta será a primeira parte de uma etapa maratona, em que os pilotos só poderão receber assistência de outros competidores, tendo ainda 30 quilómetros de dunas na parte final do percurso.