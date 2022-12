Dakar'2023 com cobertura alargada no Eurosport

É já uma tradição de início de ano. O Dakar vai contar com um alargado acompanhamento no Eurosport, com um total de 15 horas de cobertura de tudo o que sucederá nas magníficas paisagens da Arábia Saudita, onde areia e calor serão novamente o adversário dos pilotos.De 1 a 15 de janeiro, o Eurosport emitirá todos os dias um resumo de uma hora, no qual passará em revista aquilo que os favoritos fizerem, mas também olhará para a performance dos 17 portugueses que estarão em prova. O magazine de resumo do dia, com várias rubricas habituais, arrancará sempre pelas 20 horas, com exceção de 14 de janeiro (19:50) e 17 de janeiro (21:30) - este último com um resumo alargado de toda a prova.