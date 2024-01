Dakar'2024: João Ferreira foi 2.º em SSV na maratona após penalizações

O piloto português João Ferreira (Can Am) foi o 2.º classificado da categoria SSV na etapa maratona de dois dias na 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, após a organização ter divulgado as penalizações atribuídas.

O piloto natural de Leiria, que terminou na liderança a primeira metade da tirada de dois dias, a 6.ª da edição deste ano, foi 3.º classificado inicialmente, ao cruzar a meta a 3.35 minutos do vencedor, o francês Xavier de Soultrait (Polaris), que bateu o saudita Yasir Seaidan (MMP), segundo, por 1.05 minutos.

Contudo, face à penalização de 5.10 minutos atribuída a Seaidan, Ferreira subiu ao 2.º lugar da tirada de 48 horas, à frente do saudita, que caiu para terceiro, a 6.15 do líder.

Na classificação geral de SSV, Seaidan assumiu, ainda assim, a liderança, enquanto a dupla portuguesa João Ferreira/Filipe Palmeiro ascendeu à quarta posição, a 17.29 minutos do 'comandante'.

Nas motas, o francês Adrien van Beveren (Honda), da equipa comandada pelo português Ruben Faria, foi o mais rápido nos 626 quilómetros previstos para as duas rodas nesta sexta etapa realizada em dois dias, uma das novidades da prova disputada na Arábia Saudita.

O francês superou o australiano Toby Price (KTM), que foi o segundo mais rápido, por 4.13 minutos, com o norte-americano Ricky Brabec (Honda) em terceiro, a 6.55.

Brabec é o novo líder da geral, com 51 segundos de vantagem sobre o piloto do Botswana Ross Branch (Hero) e 9.21 minutos sobre Van Beveren.

António Maio (Yamaha) é, agora, o melhor português em prova depois de Rui Gonçalves (Sherco) ter sentido problemas mecânicos na quinta-feira.

Maio, que passou a noite no acampamento improvisado pela organização com o grupo da frente, fechou a etapa na 20.ª posição, a 1:12.10 horas do vencedor.

Mário Patrão (Honda) foi o 27.º e melhor dos veteranos, com Bruno Santos (KTM) em 32.º.

Na geral, Maio é 20.º, mas já a 3:00.44 horas do líder, enquanto Patrão é 30.º, seguido de Bruno Santos, 31.º.

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (BRX) conquistou o 25.º triunfo da sua carreira no Dakar, segundo na edição deste ano, ao bater o espanhol Carlos Sainz (Audi) por 2.01 minutos. O sueco Mathias Ekstrom (Audi) foi terceiro, a 10.55.

Loeb, que foi nove vezes campeão mundial de ralis entre 2004 e 2012, é, agora, o sexto mais vitorioso de sempre no Dakar, igualando o japonês Hiroshi Masuoka.

Esta etapa foi demolidora para alguns dos favoritos, pois o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), líder à partida, capotou logo nos primeiros 50 quilómetros, ainda na quinta-feira, e foi forçado a regressar ao acampamento.

O qatari Nasser Al-Attiyah (BRX), que procura o terceiro triunfo consecutivo nas quatro rodas, partiu um braço traseiro da suspensão do seu Hunter e perdeu 2:40 horas.

Desta forma, Carlos Sainz assumiu o comando, com 20.21 minutos de vantagem sobre Ekstrom e 29.31 sobre Loeb.

Na classe Challenger, para veículos ligeiros protótipos, Ricardo Porém (MMP) foi o 11.º e João Monteiro (Can Am) o 23.º.

Na geral, Porém já é nono e João Monteiro o 15.º.

No sábado, a caravana do mais emblemático rali todo-o-terreno do mundo goza um dia de descanso.

A corrida, que termina na próxima sexta-feira, é retomada domingo, com a sétima etapa, entre Riade e Al-Duwadimi.