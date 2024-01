Dakar'2024: João Ferreira lidera SSV a meio da etapa maratona de dois dias

O piloto português João Ferreira (Can Am) lidera a categoria SSV a meio da etapa maratona de dois dias na 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno.

O piloto natural de Leiria, navegado por Filipe Palmeiro, pernoita hoje no acampamento C, tendo parado no oitavo ponto de passagem do quilómetro 295 dos 547 previstos para esta tirada de 48 horas.

De acordo com a organização, João Ferreira tem 2.40 minutos de vantagem sobre Florent Vayssade e Xavier de Soultrait, ambos em Polaris.

Nas motas, o português António Maio (Yamaha) está entre os pilotos do grupo da frente, que pernoitam no acampamento E dos sete disponibilizados pela organização, ao quilómetro 513 dos 626 previstos para as duas rodas.

Com António Maio seguem Luciano (Husqvarna) e Kevin Benavides (KTM), Nacho Cornejo (Honda), Adrien Van Beveren (Honda), Toby Price (KTM), Joan Barreda (Hero), Ross Branch (Hero), Ricky Brabec (Honda), Stefan Svitko (KTM), Daniel Sanders (GasGas) e Martin Michek (KTM).

De acordo com site oficial da prova, Van Beveren liderava a classificação quando o grupo parou, com Ricky Brabec em segundo e Toby Price em terceiro. Maio, que foi o segundo a partir, é 12.º.

Pablo Quintanilla (KTM) ficou sem combustível a 12 quilómetros do reabastecimento e perdeu muito tempo, tal como Rui Gonçalves (Sherco), que sofreu problemas mecânicos e se atrasou, parando em 77.º.

Nos automóveis, a jogada estratégica do espanhol Carlos Sainz (Audi) feita na véspera, quando optou por perder tempo de forma a hoje não ser dos primeiros em pista, vale a liderança virtual ao piloto da Audi.

O saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) capotou logo ao quilómetro 51 e desistiu quando liderava a classificação geral, e o francês Stephane Peterhansel (Audi) sofreu problemas hidráulicos no seu carro que lhe custaram duas horas.

Desta forma, Sainz chegou ao acampamento F, ao quilómetro 476 dos 547 previstos para os automóveis (a distância foi encurtada devido aos consumos de combustível) com 5.10 minutos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekstrom (Audi) e 5.58 sobre o francês Sébastien Loeb (BRX).

Em termos de geral, Sainz tem uma vantagem virtual de mais de 16 minutos sobre Ekstrom.

Hoje, os pilotos pernoitam no deserto árabe, em tendas providenciadas pela organização, e com direito apenas a seis litros de água e a rações de combate, sem assistência técnica.

Esta etapa maratona termina sexta-feira, em Shubaytah, na Arábia Saudita.