Dakar'2024: Portugueses sobrevivem à etapa maratona

A etapa maratona de 48 horas deixou marcas. Que o diga Ricardo Porém (MMP), a contar-nos na crónica ao lado a sua experiência para mais tarde recordar...ou não. Ainda assim foi 11.º na classe Challenger, e é nono da geral.

Com seis etapas cumpridas e após então tão exigente desafio, João Ferreira (CAN-AM), nos SSV, e António Maio, nas motos, vão dando cartas. O primeiro foi 2º na etapa maratona, a 3.35 m do francês Xavier de Soultrait (Polaris), subindo a 4º da geral, a 22.39 do saudita Yasir Seaidan (MMP).

Entre os motards, Maio (Yamaha) terminou em 20.º, a 1:12.10 h do francês Adrien van Beveren (Honda), da equipa do português Ruben Faria, já Rui Gonçalves (Sherco) teve problemas mecânicos. Na geral, Maio é 20º, a 3:00.44 h do norte-americano Ricky Brabec (Honda).

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (BRX) conquistou o 25.º triunfo da sua carreira no Dakar, à frente do espanhol Carlos Sainz (Audi), que é o novo líder.