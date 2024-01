Dakar'2024: Vitória na 9.ª etapa com sabor nacional em dia agridoce

O navegador português Fausto Mota ajudou esta terça-feira o piloto brasileiro Cristiano Batista (Can Am) a vencer a nona etapa da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria dos SSV.

A dupla luso-brasileira concluiu os 417 quilómetros cronometrados entre Ha'il e Al Ula, na Arábia Saudita, com o tempo de 05:02.30 horas, batendo o francês Xavier de Soultrait (Polaris) por 9.26 minutos, com o espanhol Gerard Farrés Guell (Can Am) em terceiro, a 10.38 minutos.

"Hoje finalmente conseguimos um dia limpo e vencemos a etapa", disse Fausto Mota à agência Lusa.

Ao todo, 10 pilotos diferentes conseguiram vencer etapas no Dakar (Duarte Guedes, Paulo Marques, Carlos Sousa, Bernardo Vilar, Ruben Faria, Hélder Rodrigues, Paulo Gonçalves, Ricardo Leal dos Santos, Joaquim Rodrigues Jr., Ricardo Porém e João Ferreira) bem como cinco navegadores (Fausto Mota, Paulo Fiúza, João Luz, Miguel Ramalho e Filipe Palmeiro).

Hélder Rodrigues continua a ser o mais vitorioso entre os portugueses, com nove vitórias em etapas, conseguidas todas nas motas, entre 2006 e 2016. Segue-se o navegador Paulo Fiúza, com sete, e o piloto Carlos Sousa, com seis.

A saga vitoriosa de Portugal no Dakar começou com a vitória de Duarte Guedes na nona etapa dos automóveis em 1997, ano em que Paulo Marques somou, também, a primeira vitória nas motas, na 13.ª tirada.

Esta nona etapa foi azarada para João Ferreira e Filipe Palmeiro (Can Am), que eram segundos classificados à partida. A dupla portuguesa sofreu um problema com a bomba de gasolina do seu veículo e cedeu mais de uma hora, caindo para o quinto posto.

"Esta corrida tem destas coisas e temos de saber viver com isso. Não vou deixar de dar o melhor até porque estamos inscritos no Campeonato do Mundo e, neste momento, somos quem soma mais pontos. O objetivo de vencer o Dakar ficou mais longe, mas temos outras metas que ainda queremos atingir este ano. Não vamos baixar os braços até ao final", frisou João Ferreira.

Na classificação geral dos SSV, os veículos ligeiros derivados de série, o francês Xavier de Soultrait mantém a liderança, agora com 28.16 minutos de vantagem sobre a norte-americana Sara Price (Can Am), com o checo Jerome de Sadeleer (MMP) em terceiro, a 31.10 minutos.

João Ferreira é quinto, a 01:18.14 horas, enquanto Fausto Mota é o sétimo classificado, a 04:01.43 horas.

Nas motas, Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, ao terminar o dia na 11.ª posição, a 13.09 minutos do vencedor, o francês Adrien van Beveren, da equipa Honda gerida pelo português Ruben Faria. A marca nipónica fez mesmo o pleno pois o norte-americano Ricky Brabec (Honda) ficou na segunda posição, a 32 segundos, com o chileno Pablo Quintanilla (Honda) em terceiro, a 4.19 minutos.

Bruno Santos (KTM) foi o 25.º classificado e António Maio (Yamaha) o 29.º. Mário Patrão (Honda) foi 31.º e venceu novamente entre os veteranos, com mais de meia hora de vantagem.

Na geral, Brabec lidera com 07.09 minutos de avanço para Ross Branch (Hero), do Botswana, com Adrien van Beveren em terceiro, a 11.26.

António Maio é o melhor português, no 18.º lugar, com Rui Gonçalves em 24.º, Bruno Santos em 29.º e Mário Patrão em 30.º.

Nos automóveis, a vitória coube ao francês Sébastien Loeb (BRX), a 27.ª da carreira, quarta da competição deste ano. Em 88 especiais já disputadas nas oito participações que já leva, significa uma taxa de sucesso de 30,6 por cento, a mais alta de entre todos os participantes.

Loeb, que ainda sofreu dois furos durante a tirada, gastou 04:17.33 horas, batendo o segundo classificado, o espanhol Carlos Sainz (Audi) por 04.14 minutos, com o francês Mathieu Serradori (Century) em terceiro, a 04.43 minutos.

Na geral, Sainz tem, agora, 20.33 minutos de vantagem sobre Loeb, com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) em terceiro, mas já a 01:12.02 horas.

Nos Challenger, a categoria de veículos ligeiros protótipos, venceu o argentino Nicolas Cavigliasso (Taurus), com Ricardo Porém (MMP) na nona posição, a 21.16 minutos. João Monteiro (Can Am) foi 16.º.

Na geral, o norte-americano Michael Guthrie (Taurus) lidera confortavelmente, enquanto Ricardo Porém é sétimo e João Monteiro 13.º.

Quarta-feira disputa-se a 10.ª das 12 especiais deste rali, com 371 quilómetros cronometrados em redor de Al Ula.