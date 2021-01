Dupla espanhola viveu drama no Dakar: «Passámos por cima dele... pensava que tinha morrido»

O Dakar'2021 tem sido marcado por alguns acidentes com alguma gravidade e dois dos mais recentes ocorreram este domingo, na primeira parte da sempre exigente etapa maratona. E se já tínhamos ontem falado da queda que deixou Pierre Cherpin, esta segunda-feira a imprensa espanhola partilha os momentos dramáticos vividos pela dupla Manolo e Mónica Plaza, que se viram envolvidos num aparatoso choque com o motard Olivier Susset.





O acidente ocorreu no 419.º quilómetro da etapa 7 e, apesar de Susset ter escapado com alguns traumatismos, no tornozelo e cotovelo, a dupla espanhola diz ter pensado no pior. "Estávamos na pista principal. Íamos ultrapassar quatro motos, uma ia pela esquerda e aí havia um carro parado. Do nada o carro acelera e a moto tratou de fugir e entrou na nossa trajetória. Íamos a 86 km/h e foi um impacto enorme. Passámos por cima da moto e também o atropelámos. Ficou entre a roda frontal e a traseira e a moto incendiou-se. Quando o atropelei pensei que tinha ficado debaixo do carro e só reparei que não era o caso quando abri a porta. Não me deu tempo sequer para travar", confessou Manolo.Já Mónica, que vai ao lado do pai nesta aventura, assume que pensou o pior. "Foram momentos muito difíceis, tememos pela sua vida. Pensava que tinha morrido. Comecei a falar-lhe, a dizer-lhe o seu nome, que estava tudo bem, que ficasse tranquilo. E a sorte é que está mesmo bem, fora de perigo, mas até te dizerem o que se passa... Foi algo inevitável, podia ter acontecido a qualquer um", acrescentou.Do momento do acidente até ao transporte de Susset passaram "quase 50 minutos" que foram vistos como intermináveis para ambos, mas superado o susto lá conseguiram seguir até final da etapa, um passo mais perto de chegar ao destino final em Jeddah, na sexta-feira. Estão atualmente no 37.º posto.