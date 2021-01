Etapa maratona não fez estragos

A etapa que se seguiu ao dia de descanso é sempre temida pelos concorrentes porque não podem contar até ao arranque do dia seguinte com os seus mecânicos nem com peças de substituição a não ser as que tenham transportado consigo durante o setor seletivo. É por isso muito importante o equilíbrio entre andar depressa e evitar a todo o custo que ocorra algum problema mecânico.





É nestes dias que podem ocorrer alterações significativas na classificação o que desta vez não oi o caso. Destaque do dia para o novo comandante nas motos, o chileno José Ignacio Cornejo da Honda com a diferença para o 2º classificado a ser de apenas 1 segundo, para o reforço da liderança de Peterhansel nos automóveis e para o facto de haver portugueses no Top 10 tanto nas motos através de Joaquim Rodrigues como nos SSV com Lourenço Rosa e Joaquim Dias. Também esta categoria é liderada por um piloto chileno, Chaleco Lopez.