Felizmente houve Dakar

Chega ao fim mais uma edição do Rali Dakar, aquele que é considerado os Jogos Olímpicos da modalidade e que reúne os melhores pilotos e equipas do mundo.





Esta edição foi particularmente muito dura, marcada por percursos de muita pedra, areia e dunas e por uma navegação muito exigente que começou, ainda na primeira semana por excluir alguns pilotos de poderem lutar pela vitória desta prova.De salientar que em ano de pandemia foi de louvar a possibilidade de se poder realizar a prova rainha do TT, que assumiu este ano contornos um pouco diferentes, incluindo novas tecnologias ao nível da navegação.Kevin Benavides conquista a vitória para a Honda. Ricky Brabec, também em Honda, que vence na etapa do dia, consegue uma boa tirada e termina em 2º este Dakar. Sam Sunderland, (KTM) fecha o pódio moto da desta edição. São boas notícias para os portugueses Ruben Faria e Helder Rodrigues que lideram a Honda e que conseguem este ano, mais uma vitória no Dakar, a segunda consecutiva. Um orgulho.Quanto à participação dos pilotos portugueses em moto há a salientar a prestação de Joaquim Rodrigues que, foi o melhor: conquista o 11º posto, numa edição especial que acredito que tenha sido bastante muito difícil emocionalmente, mas muito bem superada, trata-se de um excelente piloto.Sebastain Bühler termina o Dakar no 14º posto. O piloto tinha sido operado a poucas semanas do arranque do Dakar à clavícula. Consegue demonstrar todo o seu potencial, todo o seu valor e será certamente um piloto que virá a dar cartas no futuro, tal como Rui Gonçalves que foi 19º.Nos automóveis vence o Sr. Dakar. Stéphane Peterhansel que conquista assim a 14ª vitória. Peterhansel é de facto um superpiloto, fez uma prova muito inteligente, com uma gestão e estratégias perfeitas. Teve no comando da prova praticamente desde o início. Tinha uma boa máquina, um buggy supercompetitivo da Mini, soube gerir muito bem adversários, posição de partida para etapa do dia seguinte…fez uma prova magistral.Nasser Al-Attiyah conquista o 2º lugar neste Dakar, em Toyota. Nasser furou 16 vezes ao longo desta sua participação. Os pneus dos buggy e dos 4X4 são muitos distintos. Os 4X4 são mais propensos a furar. Nasser fez uma excelente prova e conseguiu fazer frente ao duo da Mini.Carlos Sainz começou a sofrer com a navegação logo na primeira semana e depois acabou por ser muito difícil conseguir recuperar. Sainz fecha o pódio entre os auto deste Dakar.Quanto à participação portuguesa há a destacar a prova realizada pelo co-piloto de Benediktas Vanagas, Filipe Palmeiro, que alcança o 12º lugar. No 20º posto ficou a dupla inteiramente portuguesa Ricardo Porém/Jorge Monteiro que conquistam assim uma boa posição final. Acabar um Dakar é sempre uma vitória, mas esta dupla tem capacidade para mais.A Can-Am conquista os 10 primeiros lugares desta edição, da classificação SSV, e mostra uma vez mais a sua superioridade.Chaleco Lopez é o grande vencedor nesta categoria. Teve uma prestação com algumas oscilações, mas conseguiu recuperar muito bem e conquistar a vitória. Austin Jones termina o Dakar em 2º e Aron Domzala fecha o pódio dos SSV. Ambos chegaram a liderar nesta edição.A dupla 100% portuguesa Lourenço Rosa/Joaquim Dias rubricou o 14º tempo da geral. Estiveram muito perto do Top 10, mas também nesta situação o Dakar revela o seu lado ‘mais cruel’. Ontem motivados por problemas mecânicos os pilotos tiveram de aguardar pelo camião de assistência, acabando por perder algum tempo.Esta foi uma prova dura, difícil. Parabéns a todos os que a conseguiram terminar, essencialmente aos portugueses. Disputar o Dakar, é sem dúvida uma experiência única que só quem a vive consegue definir o que é participar nesta competição singular que é considerada os Jogos Olímpicos da modalidade.