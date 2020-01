Joan Barreda recorda Paulo Gonçalves: «Durante todos estes anos cuidaste de mim como um irmão»

A 7.ª etapa do Dakar 2020 fica tragicamente marcada pela morte do piloto português Paulo Gonçalves.





"Não consigo acreditar no que aconteceu. Nem sei o que dizer. Durante todos estes anos cuidaste de mim como um irmão. As memórias da inúmeras horas que passámos sozinhos no deserto, cuidando um do outro a 100 metros, permanecerão sempre na minha alma. Adoro-te Paulo", escreveu nas redes sociais Joan Barreda, colega do português durante sete anos, primeiro na Husqvarna e depois na Honda.