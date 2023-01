João Ferreira: «Diversão e comprometimento com a estratégia da equipa foram as palavras de ordem»

Finalmente um dia tranquilo. Ricardo Porém e o João Ferreira iniciaram esta sexta-feira a etapa com objetivos bem claros de ter um dia tranquilo ao volante dos X-RAID YXZ1000R TURBO PROTOTYPE SXS e o objetivo acabou por ser concretizado. O atual campeão nacional de Todo-o-Terreno levou a viatura da X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM ao 14.º lugar da classe, enquanto que Ricardo Porém foi 16.º lugar."Depois de um dia menos positivo, a estratégia para hoje era não ter problemas e ganhar confiança. A tarefa não era fácil uma vez que enfrentávamos a etapa mais longa deste Dakar 2023! A verdade é conseguimos cumprir o grande objetivo e o resultado acabou por ser positivo e em linha com a estratégia delineada!" explicou Ricardo Porém, que não esqueceu todas as mensagens recebidas depois da mensagem de ontem nas suas redes sociais: "Queria agradecer publicamente por todas as mensagens de ontem, foram sem dúvida o combustível principal que usámos na etapa de hoje!"O campeão nacional de Todo-o-Terreno, João Ferreira, por seu lado, manifestou a satisfação por ter uma etapa limpa e livre de problemas: "Esta sexta etapa do Dakar foi muito tranquila e livre de problemas! Diversão e comprometimento com a estratégia da equipa foram as palavras de ordem! Acima de tudo desfrutamos muito da experiência e, na verdade, é para isso que aqui estamos!"A etapa de sábado está ameaçada pelas condições climatéricas que se fazem sentir na Arábia Saudita. Se tudo se concretizar, e a etapa arrancar, os pilotos vão explorar terrenos acidentados e planaltos arenosos. Esta etapa destacar-se-á também pela alternância de diferentes terrenos: alguma pedra para começar, mas também maciços dunares impressionantes.