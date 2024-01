João Ferreira em 2.º lugar nos SSV na 3.ª etapa do Dakar 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português João Ferreira (Can Am) terminou esta segunda-feira na segunda posição a terceira etapa da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria de SSV.

O piloto leiriense, navegado por Filipe Palmeiro, concluiu a tirada que ligou Al Dwadimi a Al Salamiya, com 438 quilómetros cronometrados, a 4.07 minutos do vencedor, o saudita Yasid Seaidan (MMP). O espanhol Farres Guell (Can Am) foi o terceiro, a 05.24.

O brasileiro Cristiano Batista (Can Am), navegado pelo português Fausto Mota, foi o quinto classificado.

Na geral, Farres Guell lidera, com 15.05 minutos de vantagem sobre a norte-americana Sara Price (Can Am) e 19.41 sobre o checo Jerome Sadeler (MMP).

Fausto Mota é o quinto classificado e João Ferreira o sétimo da categoria.

"No início da especial de hoje, o terreno era muito perigoso, com muita pedra e, depois do que nos sucedeu na etapa inaugural, acabámos por ser demasiado cautelosos. Fizemos, ainda assim, um bom resultado na especial, diante de uma concorrência que, como tinha previsto, é muito sólida. Sabemos que o trabalho daqui para a frente é este, somar pequenas recuperações para tentarmos chegar ao nosso objetivo e é nisso que vamos estar empenhados ao longo dos próximos dias" afirmou João Ferreira, de 24 anos.

Na classe Challenger, para veículos ligeiros protótipos, Ricardo Porém (MMP) foi nono classificado, depois de a organização lhe ter, erradamente, atribuído uma penalização de 20 horas, que foi corrigida ao final do dia. João Monteiro (Can Am) foi 15.º e Mário Franco (Francosport) 23.º.

Na geral, Ricardo Porém é 14.º classificado, com João Monteiro (Can Am) em 16.º e Mário Franco (Francosport) em 18.º.

Nos automóveis, houve mudança de líder após a terceira etapa, ganha pelo brasileiro Lucas Morais (Toyota), com nove segundos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekstrom (Audi) e 1.09 minutos sobre o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

Al-Rajhi é o novo líder da classificação geral, com 29 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Audi), que hoje não foi além da quinta posição. Ekstrom é o terceiro, a 8.26 minutos.

Nesta categoria, o português Gonçalo Reis, navegador do espanhol Pau Navarro (Mini), foi forçado a desistir depois de o seu piloto ter sofrido uma lesão num pulso na etapa anterior.

O dia foi também aziago para o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), que desistiu e foi transportado de helicóptero ao hospital.

Contudo, o estado de Bühler, que nasceu na Alemanha e vive há vários anos em Portugal, não inspira cuidados, segundo a organização.

De acordo com o site oficial da prova, o luso-germânico caiu ao quilómetro 360 da especial e foi assistido pelos companheiros Toby Price (KTM) e Skyler Howes (Honda). Quando chegou a equipa médica, o piloto estava consciente e com movimentos em todos os membros, mas queixava-se de dores ao fundo das costas, pelo que foi transportado de helicóptero a um hospital local, "para efetuar exames complementares".

A equipa Hero já tinha perdido o português Joaquim Rodrigues Jr., no sábado, por queda, no decurso da primeira etapa.

Bühler tinha sido o quarto classificado na etapa de domingo e ocupava o 14.º lugar da classificação geral.

Nesta categoria das motas, o argentino Kevin Benavides (KTM) venceu a tirada beneficiando de penalizações atribuídas ao chileno Pablo Quintanilla (Honda) e ao espanhol Joan Barreda (Hero). Benavides terminou o dia com o tempo de 4:39.28 horas, enquanto o norte-americano Ricky Brabec (Honda) ficou no segundo lugar, a 1.11 minutos, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 2.51.

Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, ao terminar a tirada de hoje, com 438 quilómetros cronometrados, na 12.ª posição. António Maio (Yamaha) foi 32.º e Mário Patrão (Honda) 36.º, vencendo, pelo terceiro dia consecutivo, entre os veteranos. Bruno Santos (KTM) foi 39.º e Alexandre Azinhais (KTM) o 99.º.

O piloto do Botswana Ross Branch (Hero), que hoje terminou em quinto, mantém a liderança nas duas rodas, com 3.11 minutos de vantagem sobre o chileno José Ignacio Cornejo (Honda). Ricky Brabec é o terceiro, a 5.08.

Rui Gonçalves, na 15.ª posição, é o melhor representante nacional, ao passo que António Maio é 25.º e Mário Patrão 36.º, com Bruno Santos em 38.º e Alexandre Azinhais em 80.º.

Na terça-feira, disputa-se a quarta etapa da prova, entre Al-Salamiya e Al-Hofuf, com um total de 631 quilómetros, 299 deles cronometrados.