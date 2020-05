Joaquim Rodrigues em depressão após a morte de Paulo Gonçalves: «Fiquei sozinho e perdido»

O motard Joaquim Rodrigues, cunhado de Paulo Gonçalves, conta este sábado num post no Facebook que passou por um mau bocado depois da morte do piloto de Barcelos no Dakar deste ano. Rodrigues, que esteve no local aquando da queda fatal de 'Speedy', lembra a irmã e os sobrinhos, "que perderam o maior pilar da vida deles".





Joaquim Rodrigues conta que teve pesadelos, que entrou em depressão e que engordou 10 quilos nos últimos meses. Mas garante que quer mudar e já tomou uma decisão: voltar ao Dakar."Olá a todos,4 meses e 11 dias passaram desde o momento em que a minha família sofreu provavelmente o maior choque das nossas vidas, e estes meses têm sido arrasadores, pela minha querida irmã, pelos meus sobrinhos e minha afilhada, que perderam o maior pilar da vida deles, o marido e pai...!Tenho vivido este sofrimento arduamente, principalmente por tudo o que vivi naquele deserto da manhã de Domingo do dia 12 de Janeiro, Domingo esse que vivi o maior trauma da minha vida onde o desespero de o ter ali deitado nos meus braços enquanto todos tentávamos trazê-lo de volta entre os gritos e choro, sentindo-me impotente, chamando pela minha irmã... não querendo acreditar que estava a ser real e pensando que estava num filme ou em algum pesadelo, pesadelo esse que me vem perturbando psicologicamente até hoje, onde me levou noites e noites a acordar a meio da noite, a chorar assustado agarrado à minha companheira, perdido sem saber para onde me virar... Passei 4 meses sentado no sofá a entrar em depressão profunda a cada dia que passava, com vontade de desistir de tudo, entrando num estado onde as pessoas que estavam comigo falavam para mim e eu não ouvia porque minha cabeça estava num mundo ou planeta num completamente diferente do mundo real... fiquei sozinho fechado no meu mundo depressivo... ganhei 10kg… com isto tudo acabei por perder pessoas importantes na minha vida e fiquei completamente sozinho e perdido...Hoje escrevo porque chegou a hora de mudar! Chegou a hora de voltar a mexer, perder os quilos que tenho a mais e mudar de hábitos, por isso decidi sair deste buraco negro e vou voltar ao Dakar!! Vou continuar em Honra do Paulo, meu amigo, meu parceiro, e minha familia!Felizmente tenho uma equipa, a Hero Motosports team rally, que nunca nos faltou com apoio, equipa onde me sinto como se fosse uma segunda familia, falamos e devo voltar andar de moto já nesta próxima semana com os novos testes de preparação 2020 em Portugal!Quero agradecer a todos os que me apoiaram até ao dia de hoje, a todos patrocinadores e amigos por terem estado sempre a meu lado nesta difícil fase da minha vida.A eles, o meu muito obrigadoJoaquim RodriguesJrod'"