Jovem Cornejo fora de prova

Hoje conclui-se a 10ª etapa do Rali Dakar 2021, uma especial, que depois de muitas etapas duras, se antevia particularmente tranquila.





Assistimos hoje a uma reviravolta nas motas. O líder Cornejo (Honda) sofreu uma queda e fica fora da prova. No dia anterior foi Toby Price, que estava em 2º da geral e era um dos principais candidatos à vitória.Ricky Brabec vence a especial do dia. Em 2º ficou Barreda Bort e a suceder-lhe Kevin Benavides, todos em Honda.Joaquim Rodrigues fez mais uma excelente etapa hoje e consegue rubricar o 10º tempo.Rui Gonçalves que sofreu uma grande queda há dois dias, tem tido uma prestação de louvar. O piloto português alcançou a 19ª posição no dia de hoje. Rui Gonçalves não sabia se conseguiria continuar em prova após a queda e com grande esforço consegue manter-se na corrida.Kevin Benavides é o novo líder da prova (moto), seguido de perto por Brabec. A Honda terá de continuar a ter uma boa estratégia para não deitar tudo a perder neste Dakar.A 10m do líder está Sam Sunderland (KTM) que registou hoje o 8º tempo na etapa. Veremos se o tempo perdido hoje irá jogar a favor do piloto no dia de amanhã.Nos automóveis Yazeed Al Rajhi conquista a vitória do dia. Nasser Al-Attiyah ficou a 2m04s do vencedor da etapa e Stéphane Peterhansel esta a 2m53s. Nasser parece estar a fazer uma gestão magistral da sua corrida. Amanhã parte atrás do seu mais direto adversário, Peterhansel que lidera a prova. Sainz já está muito afastado do líder, pelo que acredito que a luta pelas primeiras posições nos automóveis poderá estar praticamente decidida.A dupla Ricardo Porém/Jorge Monteiro, não foi além do 37º lugar no dia de hoje.Lourenço Rosa, em SSV, consegue recuperar face ao dia de ontem e alcança o 17º posto na etapa. Esta será uma boa posição de arranque para o dia de amanhã, para aquela que que será também a mais longa etapa deste Dakar.Nesta categoria o vencedor do dia foi o piloto russo, Sergei Kariakin, Austin Jones ficou em 2º e Michal Goczal faz o 3º tempo.Chaleco Lopez, o líder da prova entre os SSV, fez 6º na etapa de hoje. À geral, a sucede-lhe Austin Jones, a 10m de diferença sucedido de Domzala já mais distante.