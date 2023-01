Mário Patrão assume cansaço: «Foram muitos quilómetros em cima da mota»

O português Mário Patrão voltou a apresentar-se em bom plano na 6.ª etapa do Dakar'2023, conseguindo um terceiro lugar na tirada que lhe permitiu manter igual posição na classificação geral das Original by Motul. Em jeito de balanço, o português assumiu que as condições climatéricas complicaram um pouco a tarefa, num dia que diz ter sido "um pouco confuso"."As chuvas mexeram com o percurso e ainda há situações a definir para os próximos dias. Foram muitos quilómetros em cima da mota, a ligação foi muito extensa, mas correu tudo bem. A mota não teve registos de problemas. Hoje foi uma etapa particularmente dura também porque descansei poucas horas: estive a efetuar as alterações necessárias na mota para garantir que os problemas provocados pela gasolina no dia anterior ficaram resolvidos, o que felizmente consegui. Têm sido dias complicados pelo número de horas que se permanece em competição, mas também a efetuar as ligações, mas faz parte do espírito do Dakar. Permanecemos focados no nosso objetivo", disse o português, que no dia de hoje ficou a 16.15 de Charan Moore, o vencedor da tirada. Nas contas da geral, Patrão tem agora 1:22.11 horas de atraso para o sul-africano, que também lidera.Dadas as condições climatéricas que se voltaram a fazer sentir, a organização do Dakar decidiu cancelar para as classes moto e quad a sétima especial que se cumpriria no sábado entre Riyadh e Al Duwadimi. As motas e os quad serão convidados a deixar o acampamento em Riyadh durante a manhã e rumar para Al Duwadimi. No domingo, os pilotos disputarão a oitava etapa, que terá o percurso inicialmente definido para a sétima etapa, reduzido para 345 km cronometrados.