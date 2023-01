Mário Patrão luta pelo 2.º lugar no Dakar'2023

Depois de um dia de descanso, Mário Patrão regressou esta terça-feira à competição no Dakar'2023 conseguindo o 2.º melhor tempo da classificação do Original by Motul, naquela que foi a quarta vez que o piloto português conquistou esta classificação na 45.ª edição da competição. O resultado obtido hoje na 9.ª etapa do Rally Dakar permite a Mário Patrão continuar a ocupar uma posição de pódio, numa disciplina icónica para os pilotos de duas rodas.





"Trajeto? Uma primeira parte composta de dunas relativamente acessíveis de transpor. Seguiram-se uns rios também bastante rápidos, mais difíceis de passar porque alguns deles eram profundos. Do abastecimento em diante o percurso foi mais rápido. Correu tudo bem, tive uma pequena dificuldade num waypoint, mas nada demais. Não houve percalços e a mota esteve impecável. Agora é prepará-la para o dia de amanhã", descreveu o piloto Campeão Europeu de Bajas e Campeão Nacional de Rally Raid.A etapa de amanhã [quarta-feira], a 10.ª da 45.ª edição do Rally Dakar, será mais reduzida. A especial entre Haradh e Shaybah terá apenas 113 quilómetros, mas uma extensa e dura ligação de 509 km até ao bivouac que ocupará a maior parte do dia. Esta será a primeira incursão do Dakar no coração do Empty Quarter. Será uma típica etapa de areia.