Mário Patrão parou para ajudar Straver no Dakar: «De repente deixei de sentir a pulsação dele»

O Rali Dakar voltou a viver momentos de pânico esta quinta-feira, quando o piloto holandês Edwin Straver sofreu uma queda grave durante a 11.ª etapa e teve de ser reanimado - está ainda em estado crítico. Mário Patrão, da KTM Factory Racing, passava pelo local quando viu um piloto caído e prestou assistência, ao km 120.





"Chamei de imediato a equipa médica e estive a prestar auxílio até à sua chegada. Senti a pulsação no pescoço dele assim que me aproximei, mas de repente deixei de sentir, não consigo verbalizar tudo o que senti: sozinhos no meio do deserto, num cenário absolutamente dantesco. A equipa médica finalmente chegou e realizou com sucesso as manobras de reanimação", começour por dizer o piloto português, em declarações à sua assessoria de imprensa."Foram os 10 minutos mais longos da minha vida, só saí quando o entubaram e o levaram. Não sei como ele está. Percebi que era muito grave. Ainda tinha pela frente 250 km de especial para fazer, mas estava psicologicamente arrasado com o que tinha acabado de suceder, e o meu corpo não queria avançar. Subi para a moto sem saber como estaria o Edwin. Felizmente consegui terminar e chegar ao bivouac", concluiu Patrão, que registou hoje o 42.º tempo, ainda sujeito a correção, e sobe mais uma posição na geral (é agora 32.º).Segundo o site holandês 'RTL Nieuws', o piloto da KTM fraturou uma vértebra cervical. Quando a equipa médica chegou ao local para o reanimar, o piloto já não teria batimento cardíaco, segundo a publicação holandesa.