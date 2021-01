"Saudades tuas amigo." Assim começa a mensagem que Mário Patrão publicou esta terça-feira, 12 de janeiro, dia em que no ano passado Paulo Gonçalves perdeu a vida num acidente, enquanto disputava o Dakar.





"Tu eras uma máquina de trabalho/dedicação/motivação/inspiração! O quanto tu puxas-te por mim para participar no Dakar 2013. Ensinavas sem receio, de forma sincera, davas a tua opinião técnica sem esconderes nenhum ponto, eras puro, genuíno, amigo de toda a gente, eras o "NELO" deixaste um vazio impossível de preencher. Espero um dia voltar a encontrar-te. Estamos juntos.", refere ainda a mensagem que publicou no Facebook, juntamente com uma fotografia onde surge ao lado de Paulo Gonçalves.Esta terça-feira, o australiano Toby Price, piloto que no ano passado foi o primeiro a chegar ao pé de Paulo Gonçalves e a pedir ajuda, abandonou o Dakar devido a uma queda.Recorde-se que a edição deste ano já teve vários acidentes graves , um dos quais no mesmo percurso da trágica etapa para Paulo Gonçalves.