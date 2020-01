Miguel Barbosa antevê Dakar'2020 para Record

Está prestes a iniciar-se a 42.ª edição do Dakar, o terceiro capítulo. O primeiro foi em África, o segundo na América do Sul e agora inicia-se esta nova fase na Arábia Saudita, que penso que será bastante interessante. Para nós terá uma vantagem: a diferença horária. Na Arábia Saudita são mais três horas. Este ano vim acompanhar o início. Cheguei hoje a Jeddah, onde se vão realizar as verificações técnicas e administrativas, a cerimónia de partida. Vou conseguir acompanhar também a primeira e segunda etapa e, por isso, espero conseguir fornecer informações mais especificas.

À partida vão estar 14 portugueses no Rali Dakar, seis dos quais nas motas: Paulo Gonçalves, Joaquim Rodrigues Jr., Sebastian Buëhler, Mário Patrão, Fausto Mota e António Maio, pilotos de topo que já têm feito o Dakar e cujas prestações serão bastante interessantes de acompanhar. Nos Autos estará Paulo Fiúza, que vai navegar Stephane Peterhansel, um dos candidatos à vitória. Teremos também o Filipe Palmeiro, numa Toyota, a vai acompanhar um piloto lituano, e os irmãos Porém. Ricardo Porém já foi campeão nacional, é também um excelente piloto, que dispensa apresentações e que se irá estrear no Dakar ao lado do seu irmão Manuel. Esta será uma dupla portuguesa para acompanhar e apoiar.





Nos SSV, o conhecido Pedro Bianchi Prata será navegador do piloto de ralis do Zimbabué Conrad Rautenbach (PH Sport). Toda a sua experiência em navegação em todos os Dakar e provas que já fez deste género serão sem dúvida uma mais-valia para a equipa que irá estrear o novo SSV da PH Sport, uma categoria em franca ascensão. Nos camiões vão competir também o Bruno Sousa, o José Martins e o Armando Loureiro. Vai ser uma nova edição, à descoberta de novos desafios, será certamente uma prova difícil e exigente, à boa maneira do Dakar.