Miguel Barbosa no Dakar'2020: assim foi a primeira etapa

Nesta que está a ser a estreia do Dakar na Arábia Saudita tive a oportunidade de acompanhar os dias que antecederam a corrida e acompanhar a primeira etapa. Para além da mudança de local, com as pistas que se irão revelar nos próximos dias, já se percebeu claramente que a grande aposta da equipa liderada por David Castera se centra na navegação e na limitação dos meios que as principais equipas dispunham permitindo assim equilibrar forças e aumentar a competitividade.

Em termos gerais gostei do que vi e estou em crer que esta 42ª edição vai ser muito competitiva. Os portugueses estão ao nível do que se espera deles. Duas curiosidades nesta primeira etapa. Em primeiro lugar o facto de nas disciplinas de quatro rodas, com exceção dos Quad, os vencedores do primeiro dia virem de leste. Um lituano nos automóveis, a grande surpresa do dia, um polaco nos SSV e um russo nos camiões. Impressionante o andamento destes com nada menos do que sete camiões a ficarem à frente de Nani Roma que fez um razoável 16º lugar entre os automóveis