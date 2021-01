Piloto francês em coma induzido após queda sofrida na etapa maratona

O piloto francês Pierre Cherpin encontra-se em coma induzido, depois de este domingo, no decurso da etapa 7 do Dakar'2021, ter sofrido uma violenta queda ao quilómetro 178. De acordo com a France TV, o piloto de 52 anos sofreu um traumatismo craniano na sequência da queda, tendo sido de imediato transportado para o hospital de Sakaka, onde foi operado de urgência.





No Dakar pela quarta vez na sua carreira, Cherpin participa este ano na categoria Original by Motul, onde os pilotos fazem as etapas sem qualquer assistência mecânica durante as etapas. Ainda assim, de referir que no momento da queda foi prontamente socorrido por outros dois pilotos, o chileno 'Chaleco' López e o equatoriano Sebastian Guayasamin, que naquele momento o auxiliariam antes da chegada das equipas médicas.Note-se que este é o segundo acidente grave registado no Dakar deste ano, depois da queda sofrida pelo indiano CS Santosh durante a quarta etapa . Tal como Cherpin, também o piloto da Hero foi colocado em coma induzido na sequência da queda.