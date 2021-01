Pouca sorte para Toby Price

A nona etapa que hoje se disputou foi, tal como se previa particularmente difícil e até decisiva em alguns aspetos. O percurso com muita pedra colocou os furos na ordem do dia.





Pouca sorte teve Toby Price, um dos principais candidatos à vitória desta edição, que ocupava o 2º lugar a 1m do primeiro classificado (Cornejo, da Honda) caiu e ficou de fora de prova. O mesmo sucedeu a Luciano Benavides (Husqvarna).Kevin Benavides vence a especial do dia, Ricky Brabec faz 2º. Cornejo termina a especial no 3º posto e a suceder-lhe Sam Sunderland que esteve junto do seu colega de equipa, Tal como é procedimento habitual nestas situações, o tempo gasto nesta situação foi-lhe retirado.4 Motos Honda ocupam as 5 primeiras posições da classificação geral moto, pelo que a Honda, liderada por Ruben Faria, está bem posicionada para o final da prova. Cornejo lidera a classificação geral com 11 minutos de vantagem para o seu colega de equipa Kevin Benavides. Em 3º lugar está Sam Sunderland (KTM), a 14 minutos do líder, seguido de Ricky Brabec e Barreda Bort já a 29 minutos.Hoje foi um dia decisivo para os automóveis. No percurso de hoje caracterizado por ter muita pedra Nasser Al-Attiyah fura e teve de gerir o andamento até ao final.Peterhansel vence pela primeira vez uma especial nesta edição do Rali Dakar e segue tranquilamente na liderança da prova. Hoje ganhou 12 minutos a Nasser Al-Attiyah que neste momento, à geral, está a 17 minutos do lider. Carlos Sainz está em 3º, a mais de uma hora.3º Lugar na etapa de hoje para De Villiers que ficou a 12m 19s do vencedor do dia e uma excelente etapa para Ricardo Porém/Jorge Monteiro que terminou o dia no 12º posto.Dia complicado também para os SSV. Chaleco Lopez vence e assume liderança. Khalifa Al Attiyah, irmão mais novo de Nasser Al Attiyah, faz 2º lugar.Etapa difícil hoje para a dupla portuguesa Lourenço Rosa/Joaquim Dias que em ano de estreia no Dakar tem vindo a demonstrar uma prestação fantástica, mas que hoje se viu obrigada a fazer mais de metade da etapa com problemas no SSV, o que a fez perder bastante tempo. Num dia particularmente difícil conseguem chegar ao final. Ainda assim ocupam o excelente 12º lugar da geral.A luta à geral nesta disciplina continua em aberto. A Chaleco Lopez segue-se Austin Jones e a este Aron Domzala.Caminhamos para o final do Dakar, mas as dificuldades continuam. Amanhã prevê-se um especial exigente ao nível da navegação. Será interessante ver Peterhansel abrir pista pela primeira vez, nesta edição. Parte com uma vantagem significativa, com Nasser Al-Attiyah imediatamente atrás.