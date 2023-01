Ricardo Porém após 12.º lugar na geral do Dakar: «Estar aqui neste final é muito importante»

Ricardo Porém terminou o Dakar no 12.º lugar na categoria dos Protótipos Ligeiros (T3), depois de ter sido 10.º na última etapa da prova. O piloto estava feliz com a sua participação."Partimos para esta aventura com ambições e objetivos e estar aqui neste final de Dakar é muito importante. Ter feito parte desta primeira aventura da X-Raid e Yamaha nos SSV foi um grande orgulho e tenho de agradecer a todos os que viabilizaram esta participação. Tanto eu como o João [Ferreira] levámos mais longe o nome da nossa cidade, Leiria, e isso é também algo que me deixa muito feliz", explicou, citado pela sua assessoria de imprensa.Já João Ferreira, campeão nacional de Todo-o-Terreno, fecha a sua primeira participação com três pódios em etapas e duas vitórias entre os inscritos no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). Na geral dos Protótipos Ligeiros (T3) foi 37.º."Foi uma etapa em que só pensámos em terminar o Dakar. Depois de uma prova com tantos altos e baixos não podíamos deitar tudo a perder no último dia. Desde o início desta aventura que reiterei que o meu grande objetivo era apenas e só terminar e subir ao pódio final. Para além disso conseguimos coisas muito bonitas e inesquecíveis", explicou João Ferreira, que foi 8.º na última etapa.Refira-se que Hélder Rodrigues, que também competiu nesta categoria, terminou na 27.ª posição da geral. Hoje, na última etapa, foi 13.º.