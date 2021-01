Toby Price, o homem do dia

Hoje conclui-se a segunda parte da etapa maratona, a oitava especial deste Rali Dakar. Nasser Al-Attiyah vence a especial do dia e consegue recuperar algum tempo perdido para Stéphane Peterhansel, cerca de três minutos.





Carlos Sainz conclui o dia em 2º e Stéphane Petephansel na 3ª posição. Tudo indica que a classificação geral se vai decidir entre estes dois pilotos.Nas motas, Jose Ignacio Cornejo, piloto da Honda, fez mais uma excelente etata e aumenta a vantagem à geral.Toby Price (KTM), que ontem teve problemas com o pneu traseiro da mota e que tentou solucionar o problema de uma forma um pouco rudimentar, conseguiu ainda assim fazer uma excelente etapa e terminar o dia em 2º lugar, o que demonstra também a sua enorme capacidade de gerir toda a situação. Foi para mim o homem do dia.Em terceiro ficou Ricky Brabec (Honda), ele que é o sexto classificado à geral. Penso que os primeiros lugares desta edição se definirão entre os pilotos posicionados nos seis primeiros da classificação geral.Domzala teve hoje alguns problemas no decorrer da etapa e perde assim a liderança dos Lightweight vehicle. Chaleco Lopez vence a etapa. Kariakin, excelente piloto russo que vem dos quad, fez o 2º melhor tempo e o brasileiro Varela conclui a especial do dia em 3º.De destacar também o excelente resultado hoje da dupla Rui Carneiro/Filipe Serra, a alçcançar o 10º posto.Lourenço Rosa/Joaquim Dias vinham a fazer uma excelente etapa, mas já perto do fim, tiveram assim como muitos pilotos, problemas em encontrar um waypoint e concluíram o dia no 23º lugar. Encontram-se agora no 12º posto da geral, o que é excelente.Amanhã disputa-se a nona etapa, será uma das mais duras. Serão 465 quilómetros cronometrados em forma de boucle de uma especial que vai iniciar e terminar em Neom. Ainda está tudo em aberto. Começa a ser tempo de se começar a definir os que vão vencer.