Baja de Portalegre: Miguel Barbosa lidera após primeiro dia de prova

Miguel Oliveira (Toyota Hylux) terminou esta sexta-feira o primeiro dos dois dias da Baja de Portalegre, prova de encerramento do Nacional de todo-o-terreno, na frente da classificação, depois de vencer o prólogo e o primeiro setor seletivo.





O piloto de Lisboa, que em 2019 está dedicado ao Campeonato de Portugal de Ralis, deixou o argentino Orlando Terranova (Mini X-Raid) a 23,5 segundos, após os 74 quilómetros cronometrados. O espanhol Nani Roma (Boegward) fecha os lugares do pódio, a 1.13,7 minutos do líder."Foi um setor muito difícil e bastante técnico. Imprimimos um ritmo muito elevado e fomos descobrindo o carro a cada quilómetro. Ficámos muito satisfeitos e impressionados com a performance do nosso Toyota. O [navegador] Pedro Velosa esteve muito bem. Voltar ao todo-o-terreno depois de mais de três anos de ausência e estar a liderar a é um grande orgulho e uma grande satisfação. Amanhã [sábado], vamos continua a atacar", prometeu Miguel Barbosa.Nas motas, Sebastian Bühler (Husqvarna) é o comandante, com Roberto Borrego (Yamaha) a liderar nos quad e a dupla Victor Santos/Gregório Pereira (Can-Am) a terminar o primeiro dia na frente dos SSV.A Baja Portalegre 500 termina no sábado, com os concorrentes a enfrentarem dois setores seletivos, com um total de 385,31 quilómetros cronometrados.