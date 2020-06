Dakar em exclusivo na Arábia

O Rali Dakar de 2021 foi ontem apresentado e vai voltar a realizar-se inteiramente na Arábia Saudita, apesar de ter um percurso “100% novo” e “menos rápido” do que este ano. Numa cerimónia que decorreu na Arábia Saudita, a Amaury Sport Organization (ASO) revelou ainda que a 43ª edição arranca a 3 de janeiro, em Jeddah, terminando na mesma cidade no dia 15, depois de 11 etapas e um prólogo, que determinará a ordem de partida para a primeira tirada. O dia de descanso será passado em Ha’il, a 9 de janeiro. Outra novidade para 2021 prende-se com a criação da categoria Dakar Classic, para carros e camiões construídos antes do ano 2000.

David Castera, diretor desportivo do evento, garantiu que a organização aprendeu a lição com as mortes do piloto português Paulo Gonçalves e do holandês Edwin Straver, ambas na sequência de quedas de mota a alta velocidade em janeiro deste ano.

“Fizemos um bom trabalho com os programas de satélite para escolher o percurso, cada quilómetro, de forma a termos um Dakar mais técnico e menos rápido”, observou o responsável da competição.