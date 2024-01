Joaquim Rodrigues Jr. perdeu os sentidos após queda: «Só me lembro de estar no helicóptero...»

Joaquim Rodrigues Jr recorreu às redes sociais para contar o que sucedeu na primeira etapa do Dakar, onde foi obrigado a desistir devido a uma queda."Não é o fim do Dakar 2024 que eu queria ou esperava", começou por confessar o motard, para depois explicar o acidente, referindo que chegou a perder por momentos os sentidos. "Ao km 82, numa curva de velocidade alta, parece que bati numa grande pedra com a roda dianteira e perdi a frente, batendo forte com a cabeça no chão e fiquei alguns minutos a dormir"."Penso que cheguei a falar com outros pilotos, mas só me lembro de estar no helicóptero a ir para o hospital".Joaquim Rodrigues Jr. revela que agora está tudo bem com ele. "Fiz todos os exames e está tudo bem com a minha cabeça, mas parti alguns dedos da mão e não escapei de alguns hematomas".Finaliza a mensagem nas redes sociais com um agradecimento aos pilotos que pararam para o assistir numa primeira fase.Este é o quarto abandono do motard português no Dakar, em seis participações, sendo a segunda consecutiva.