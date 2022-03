João Ferreira triunfa na Baja TT ACP e alcança segunda vitória no Nacional de TT

João Ferreira (Mini) venceu este domingo a Baja TT ACP, segunda prova do Nacional de todo-o-terreno em automóveis, disputada na região de Grândola, repetindo o triunfo da prova de abertura do campeonato.

O piloto natural de Leiria gastou 4:01.05,9 horas para cumprir os cerca de 260 quilómetros cronometrados, deixando João Ramos (Toyota) na segunda posição, a 1.01,5 minutos e Alejandro Martins (Mini) em terceiro, a 3.47 minutos.

"Estou muito contente com esta nova vitória. Fizemos o segundo setor seletivo sempre a atacar e a ganhar tempo aos nossos adversários, numa toada forte que não tínhamos conseguido impor ontem. Foi, apesar de tudo, uma prova difícil, com alternância de partes rápidas e outras com areia, o que nos obrigou a mudar de ritmo constantemente. Ainda demos um toque numa árvore, que nos fez pensar que poderíamos não chegar ao fim, mas chegámos, pelo que estamos satisfeitos com este excelente resultado", comentou o vencedor.

Nas motas, a vitória foi para David Megre (KTM), com 5.32,9 minutos de vantagem para Mário Patrão (KTM), o segundo classificado. "Foi muito giro. No primeiro dia, ganhei o prólogo e o setor seletivo, pelo que acumulei uma boa vantagem. Hoje, a abrir a pista, foi um pouco gerir a corrida, numa estratégia que correu bem e numa prova com um formato diferente", xcomeçou por dizer.

O piloto acrescentou ainda que "a areia não foi novidade, mas é ótimo que as provas possam ter diferentes tipos de piso", olhando agorapara o futuro, em que vai tentar "fazer o melhor possível corrida a corrida, para terminar a época com o melhor resultado".

O derradeiro lugar do pódio foi ocupado por Pedro Bianchi Prata (Honda).

Nas duas rodas, esta prova não pontuava para o Nacional de TT, mas para o campeonato de Rally Raids.

A próxima jornada do campeonato disputa-se de 6 a 8 de maio, com a Baja Oeste de Portugal.