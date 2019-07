João Ramos foi o melhor português na Baja Aragão com um sexto lugar

O piloto João Ramos (Toyota Hilux) foi o melhor representante português na Baja Aragão, prova pontuável para a Taça do Mundo FIA de todo-o-terreno, que este sábado terminou na localidade espanhola de Teruel.O piloto português, que chegou a estar na quarta posição, terminou no sexto posto, a 16.29 minutos do vencedor, o argentino Orlando Terranova (Mini Cooper), que bateu o espanhol Joan Roma (Mini All4) por 3.36 minutos.Hélder Carapeta (Range Rover Evoque) foi o oitavo, a 36.59 minutos do vencedor, enquanto Rui Sousa (Mini Paceman), que sofreu um minuto de penalização, foi 14.º, a 46.36 minutos de Terranova.Edgar Condenso (Opel Mokka) foi 22.º, Alexandre Franco (BMW X1) 28.º, João Ferreira (Toyota Land Cruiser) 37.º, logo seguido de Nuno Corvo (Nissan Pathfinder). Fernando Barreiros (Isuzu D-Max) foi 40.º e Alexandre Ré (VW Amarok) 45.º e penúltimo entre os pilotos que terminaram a prova.Nas motas, a melhor representante portuguesa foi Rita Vieira (Yamaha), na 29.ª posição da geral, a 1:45.04 horas do vencedor, o francês Michael Metge (Sherco), enquanto Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou apenas em 53.º, depois de não ter concluído a primeira etapa, na sexta-feira, devido a uma violenta queda.Mário Patrão (KTM) e Domingos Santos (AJP) abandonaram.