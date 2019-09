Joaquim Rodrigues Jr. perde liderança no Panafrica Rally

O motard português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) perdeu esta quarta-feira a liderança no Panafrica Rally após o quarto dia da prova marroquina, por uma diferença de quatro segundos.O piloto de Barcelos foi o terceiro mais rápido do dia, que teve 445 quilómetros cronometrados, a 6.41 minutos do italiano Jacopo Cerutti (Husqvarna), vencedor da tirada, e a 2.02 minutos do segundo classificado, o francês Adrian Metge (Sherco), que tinha 1.58 minutos de atraso para o português.Hoje, foram três os pilotos portugueses que terminaram nas 10 primeiras posições da etapa.O luso-germânico Sebastian Bühler (KTM) foi o quarto classificado, a quase cinco minutos de Quim Rodrigues Jr., com Fausto Mota (Husqvarna) a terminar na oitava posição."O dia foi duro. O piso era rijo e com algumas zonas a transpor estilo enduro. Só fizemos cerca de 20 quilómetros de dunas. Foi uma etapa muito grande, com muito calor e de navegação difícil. No fim, perdi algum tempo a tentar encontrar um waypoint, mas foi um dia muito positivo", disse Bühler.Mário Patrão (KTM) sofreu uma avaria no sistema de navegação cedido pela organização e terminou apenas na 13.ª posição, enquanto Pedro Bianchi Prata (Honda) foi o 15.º.Na quinta-feira, disputa-se o quinto e penúltimo dia de prova, com um setor seletivo de 250 quilómetros.