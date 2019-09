Joaquim Rodrigues Jr. recupera liderança no Panafrica Rally

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) recuperou esta terça-feira a liderança do Panafrica Rally de todo-o-terreno, em Marrocos, ao vencer o terceiro dia de prova.O barcelense demorou 1:43.48 horas a cumprir os 145 quilómetros cronometrados, de uma 'especial' que teve de ser encurtada devido a problemas logísticos da organização."Foi um dia bom. Comecei ao ataque desde o início da 'especial' e tentei apanhar os pilotos que partiram à minha frente. O pó foi terrível, tornando muito difícil ver alguma coisa, mas mantive a calma, e consegui passar dois pilotos".Quim Rodrigues Jr. bateu o francês Adrien Metge (Sherco) por 1.54 minutos, com o espanhol Lorenzo Santolino (Sherco) em terceiro, a quatro minutos.O luso-germânico Sebastian Bühler (KTM) foi o quarto, a 04.40 minutos do vencedor, Mário Patrão (KTM) 12.º e Fausto Mota (Husqvarna) 15.º, à frente de Pedro Bianchi Prata (Honda) e Arcélio Couto (Honda).A classificação geral é liderada por Joaquim Rodrigues Jr., com um total de 5:57.46 horas, com Lorenzo Santolino em segundo, a 1.17 minutos, e Adrien Metge em terceiro, a 1.58.Na quarta-feira, os pilotos enfrentam 450 quilómetros cronometrados.