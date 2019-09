Joaquim Rodrigues Jr. regressa à liderança do Panafrica Rally

O motard português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) regressou esta quinta-feira à liderança do Panafrica Rally após o quinto dia da prova marroquina, em que o luso-germânico Sebastian Bühler (KTM) chegou ao terceiro lugar do pódio.Quim Rodrigues Jr. foi o quinto mais rápido na tirada de hoje, com 280 quilómetros cronometrados, gastando mais 8.09 minutos do que o vencedor, o italiano Jacopo Cerutti (Husqvarna), ascendendo à liderança geral da prova, com menos 11.28 minutos do que Cerutti, segundo classificado."Sabia que hoje tinha de ganhar tempo, pelo que ataquei forte desde o início. Consegui apanhar os pilotos que partiam à minha frente e acabei por rodar sozinho, na frente, por algum tempo. No final, consegui regressar à liderança e fico muito feliz por chegar ao último dia nesta posição", referiu o piloto de Barcelos.J-Rod, como é conhecido no motociclismo, tem, agora, a companhia de Sebastian Bühler no pódio. O luso-germânico terminou na terceira posição, a 5.53 minutos do vencedor da etapa, ascendendo ao degrau mais baixo do pódio, a 31.23 minutos do líder."Foi uma etapa de navegação um tanto ao quanto exigente, mas tranquila. Estava preocupado em não cometer erros nesta fase final da corrida e sinto que estou cada vez melhor em pista", disse Bühler.Fausto Mota (Husqvarna) foi o oitavo do dia seguido de Mário Patrão (KTM), em nono.Esta sexta-feira disputa-se o sexto e último dia da competição, com um setor seletivo de 75 quilómetros, inteiramente disputado em areia e dunas.