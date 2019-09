Joaquim Rodrigues lidera Panafrican Rally após disputa do prólogo

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) lidera a classificação das motas no Panafrican Rally após vencer este domingo o prólogo, nesta prova que serve de preparação para o rali Dakar.O barcelense demorou 58.38 minutos a cumprir os 72 quilómetros da primeira especial da corrida.O luso-germânico Sabastian Bühler (KTM) foi o segundo melhor português, na quinta posição, a 3.02 minutos do vencedor.Mário Patrão (KTM) foi 13.º, numa prova em que procura "treinar e retomar a confiança perdida nestes meses", à frente de Fausto Mota (Husqvarna), que terminou no 15.º lugar.Na segunda-feira, disputa-se a segunda especial desta maratona marroquina, composta por um setor seletivo de 275 quilómetros.