Miguel Barbosa: um piloto em desconfinamento

Caros leitores do Record,





Espero que se encontrem todos bem de saúde. O meu dia começou pelas 7h30. Já voltámos aos treinos no Jamor, onde treino habitualmente. O Centro de Alto Rendimento do Jamor é um espaço de excelência. Já aqui treinamos há mais de 20 anos, é um espaço que reúne condições únicas e tem sido, por isso, um pilar dos nossos projetos. O local onde me encontro é aquele que utilizamos por norma no verão e que voltámos a utilizar neste período que nos obriga ao distanciamento social até para evitar os espaços fechados.O treino é essencial nesta fase. Manter-nos saudáveis é o que podemos fazer por agora e o exercício físico é essencial para atingir esse objetivo. No nosso caso particular a preparação física é também importante para estar em forma na melhor forma possível quando regressarem as competições.Já se começa a ver a luz ao fundo do túnel no que diz respeito ao regresso do desporto automóvel. Temos estado em contacto com a Federação, com os Clubes e também fazemos parte da Comissão de todo-o-terreno onde estes problemas e questões têm vindo a ser debatidos. Penso que em breve podemos regressar às corridas que, até por se realizarem ao ar livre, reúnem as condições ideias para cumprir as regras de distanciamento social. As competições de todo-o-terreno em particular devem regressar ao calendário a seguir ao verão. À entrada no período de verão está sempre associado o risco de perigo de incêndio e, por esse motivo, esta é sempre uma época onde tradicionalmente é proibido e bem fazer corridas por questões de segurança.Veremos também que corridas são possíveis de se realizar este ano para ver se conseguimos ter um campeonato que permita eleger um campeão nacional. Neste momento estamos a treinar bastante, toda a parte técnica está em conformidade e a postos para regressar a qualquer momento.Fiquem bem e em breve estaremos de regresso para mais uma crónica. Um abraço e obrigado uma vez mais por nos acompanharem.