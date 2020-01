Paolo Lucci e Patrice Etienne festejam na penúltima etapa da Africa Eco Race

O italiano Paolo Lucci (Husqvarna) e o francês Patrice Etienne (Can Am) foram os vencedores da penúltima de 12 etapas da Africa Eco Race, que termina domingo nas margens do Lago Rosa, em Dakar.

Patrice Etienne venceu a etapa das quatro rodas, com 187 quilómetros cronometrados, batendo o holandês Van der Valk (Can Am) por 4.49 minutos. O francês Loic Freebourg (Can Am) foi terceiro, a 6.38 do vencedor.

Com estes resultados, o francês Patrick Martin (Mercedes) manteve a liderança, com 1:06.53 sobre o camião de Miklos Kovacs (Scania) e 4:43.10 horas sobre o também húngaro Karoly Fazekas (Scania). Fernando Barreiros (Isuzu) é 46.º entre 48 concorrentes.

Nas motas, o italiano Paolo Lucci (Husqvarna) venceu pela terceira vez na edição deste ano, deixado o neozelandês Matt Sutherland (KTM) a 13 segundos e o polaco Jacek Czachor (KTM) a 24.

Na geral, o italiano Alessandro Botturi (Yamaha) lidera, com 3.59 minutos sobre o norueguês Pal Anders Ullevalseter (KTM) e 40.32 sobre Lucci. João Rolo (KTM) foi 58.º, com 08:00.00 horas de penalização.

Domingo disputa-se a derradeira etapa, com 22 quilómetros cronometrados em torno do lago Rosa, em Dakar.