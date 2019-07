Paulo Gonçalves em terceiro lugar na quinta etapa do rali Rota da Seda

O piloto português Paulo Gonçalves (Hero) concluiu esta quinta-feira a quinta etapa do rali Rota da Seda na terceira posição e subiu ao quarto lugar da classificação geral para prova do Mundial de todo-o-terreno.Gonçalves gastou mais 2.47 minutos do que o vencedor da tirada, o britânico Sam Sunderland (KTM), para cumprir os 330 quilómetros cronometrados na região de Ulan Bator, na Mongólia."Cheguei sem problemas, a mota esteve bastante bem ao longo destes 800 quilómetros sem assistência. Hoje consegui encontrar um bom ritmo na pista, que é muito rápida, com uma média acima dos 100 km/hora. Consegui o terceiro lugar na etapa e recuperar algumas posições na geral, estamos na corrida", explicou o piloto de Esposende.Com o resultado de hoje, Paulo Gonçalves subiu ao quarto lugar da geral, a 21.10 minutos de Sunderland, que lidera a prova."Estamos numa posição no final da quinta etapa, mas temos mais cinco pela frente. É preciso estar muito concentrado para conseguir um bom resultado", concluiu o piloto português.Na sexta-feira, os pilotos enfrentam a sexta etapa, das dez previstas, entre Ulan Bator e Mandalgovi, na Mongólia, com 337 quilómetros cronometrados de um total de 364 quilómetros de etapa.