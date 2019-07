Paulo Gonçalves regressa ao rali Rota da Seda com um terceiro lugar na oitava etapa

O piloto português Paulo Gonçalves (Hero) regressou este domingo ao rali Rota da Seda com um terceiro lugar, na oitava e antepenúltima etapa, a 3.05 minutos do vencedor da tirada, o argentino Kevin Benavides (Honda).Paulo Gonçalves, que no sexto dia de prova não concluiu a tirada devido a problemas mecânicos, subiu ao 19.º lugar da classificação geral, apesar de ter sofrido uma penalização de 28:55 horas."Estou contente por ter voltado à corrida. Terminei a primeira especial na China, com muitas dunas e areia", comentou o piloto de Esposende, após a ligação entre Bayinbaolige e Alashan, com 326 quilómetros cronometrados."Inicialmente, tive algumas dificuldades em manter a concentração, pelo que perdi algum tempo na primeira parte da especial, mas depois encontrei o meu ritmo e consegui terminar no terceiro lugar", vincou o português, que terminou no pódio pela quinta vez nesta edição da prova.O piloto da Hero está agora a 27:08.38 horas do líder, que continua a ser o britânico Sam Sunderland (KTM).Na segunda-feira, os pilotos enfrentam 501 quilómetros entre Alashan e Jiayuguan, através do deserto de Gobi, na China, 290 dos quais cronometrados.