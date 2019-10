Paulo Gonçalves vence penúltima etapa do Rali de Marrocos

O motard português Paulo Gonçalves (Hero) venceu esta terça-feira a quarta e penúltima etapa do Rali de Marrocos, última prova do Mundial de todo-o-terreno, disputada na região de Aoufous.O piloto da Hero terminou os 311 quilómetros da tirada em 3:37.11 horas, menos 58 segundos do que o norte-americano Ricky Brabec (Honda) e 1.30 minutos do que o também norte-americano Andrew Short (Husqvarna)."Hoje foi um dia bom. Iniciei a especial ao ataque, tentei estar concentrado ao máximo para não cometer erros de navegação. Finalmente consegui ter uma etapa limpa que me permitiu vencer. Estou satisfeito com o meu trabalho e com a equipa. Temos 1.500 quilómetros feitos sem problemas mecânicos. No último dia, com 170 quilómetros de especial, vou tentar chegar em segurança a Fez", disse o piloto de Esposende à Agência Lusa.Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi 11.º, a 09.15 minutos do companheiro de equipa, enquanto Mário Patrão (KTM) foi 25.º, a 39.08 minutos do vencedor.Na classificação geral, Paulo Gonçalves é, agora, o 13.º classificado, a 47.48 minutos do novo líder, Andrew Short, antiga estrela do supercrosse americano.Quim Rodrigues Jr., que também correu nos campeonatos americanos de motocrosse e supercrosse, está em 15.º, a 57.28 minutos. Mário Patrão é 23.º, já a 2:38.55 horas.Nos SSV, Mário e Rui Franco (Yamaha) foram terceiros classificados enquanto Rui Serpa, acompanhado de Nuno "Matias" Guilherme, foi sétimo.Assim, Mário Franco ascendeu ao sexto lugar, enquanto Rui Serpa ocupa a nona posição da geral.Na quarta-fera, disputa-se a quinta e última etapa do Rali de Marrocos, entre Aofous e Fez, com 456 quilómetros, 168 deles cronometrados.