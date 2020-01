Portugueses discretos na primeira etapa da Africa Eco Race

O francês Benoit Fretin (Can Am) e o italiano Alessandro Botturi (KTM) venceram esta terça-feira a primeira das 12 etapas da Africa Eco Race, disputada entre Marrocos e Dakar, no Senegal, que conta com duas equipas portuguesas.

Nos automóveis, a dupla Fernando e Nuno Barreiros (Isuzu) terminou no 14.º lugar a tirada que ligou Tanger Med a Tarda, com 754,24 quilómetros, 23,18 deles cronometrados. A dupla portuguesa, segunda da categoria T2, ficou a 8.41 minutos de Fretin.





Nas duas rodas, João Rolo (KTM) foi 25.º entre 73 participantes, a 12.51 minutos de Alessandro Botturi.

Esta quarta-feira disputa-se a segunda etapa, que liga Tarda a Mhamid, na distância de 333,13 quilómetros, 323 deles cronometrados.