Águas abertas: Ana Marcela Cunha e Gregorio Paltrinieri vencem em Setúbal

O italiano Gregorio Paltrinieri e a brasileira Ana Marcela Cunha venceram este sábado no Sado a Taça do Mundo dos 10 km da FINA Marathon Swim World Series Setúbal 2022, disputada, ao segundo, sob condições difíceis, com ondulação, correntes e forte vento. Os portugueses Angélica André foi 12.ª, em femininos, e Tiago Campos terminou em 21.º, nos masculinos.A elite mundial das águas abertas apresentou-se com níveis altos de competitividade. Gregorio Paltrinieri, bronze nos Jogos de Tóquio, venceu a prova masculina com 1.53,45 horas, à frente do compatriota Domenico Acerenza (1.53,47) e do húngaro Kristof Rasovszky (1.53,52), prata nos Jogos do Japão.Num pelotão da frente muito cerrado, sete italianos concluíram a prova nos 10 primeiros, numa competição que era de apuramento da seleção transalpina para o Mundial Budapeste, daqui a um mês. David Betlehem, também da Hungria, terminou em sétimo, enquanto o norte-americano Joey Tepper foi o nono.O português Tiago Campos terminou em 21.º e Diogo Cardoso 34.º.Gregorio Paltrinieri: "Ser o primeiro em Setúbal foi a melhor forma de começar o circuito mundial e garantir a liderança da equipa Italiana para o mundial de Budapeste".A brasileira campeã olímpica em Tóquio dominou no Sado para superioriza-se nos derradeiros metros (a sua quarta vitória em Setúbal), um segundo menos que nadadora Sharon van Rouwendaal (Países Baixos), campeã olímpica no Rio de Janeiro e segunda em Tóquio, a alemã Leonie Beck, seguida e por cinco nadadores com o mesmo tempo. Angélica André foi 12.ª classificada. E Mariana Mendes conclui em 22.ª.Ana Marcela Cunha: "Nado em Setúbal sempre para vencer. Estou super-feliz por mais uma vitória em Portugal. Controlei sempre a prova e fui mais rápida no final".Drecepois da primeira etapa da Taça do Mundo em Setúbal, a competição estará em Paris, a 9 e 10 de julho, numa etapa que funciona como uma antevisão para os Jogos Olímpicos a realizar em 2024 na capital francesa. Do continente europeu para o americano, a FINA Marathon Swim World Series 2022 avança para a terceira etapa, de 26 a 28 de agosto, a qual se realiza em Lac Mégantic, no Canadá.