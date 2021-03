Ana Catarina conquista prata em França

Ana Catarina Monteiro conquistou a medalha de prata nos 200 metros mariposa no Golden Tour de Marselha (França). Já apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a nadadora do Fluvial Vilacondense fez 2.13,10 minutos, só atrás da vencedora Lilou Ressencourt (2.11,88). Neste segundo dia de provas, José Paulo Lopes foi 6º na final A dos 400 estilos, com 4.23,51. Já João Costa foi 2º (2:02.28) na final B dos 200 costas. De manhã, Tamila Holub apurou-se para a final de hoje dos 800 livres, com 8.45,66 (4º).