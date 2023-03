Ana Catarina Monteiro e João Costa à porta do pódio nos Estados Unidos

No segundo dia do 'TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale', prova do circuito norte-americano que conta com a participação da Seleção Nacional, houve dois nadadores lusos a ficarem à porta do pódio nas suas respetivas provas.Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) ficou em 4.º lugar na final A dos 200 mariposa, com 2.12,17 minutos, enquanto Mariana Cunha (Colégio Efanor) foi 3.ª classificada na final B (2.15,14) dessa distância.Em destaque esteve também João Costa (V. Guimarães), que ficou perto do pódio nos 50 metros costas: foi 4.º com 25,75 segundos.Já Diogo Ribeiro (Benfica) venceu a final B dos 100 livres (49,70) e Miguel Nascimento (Benfica) foi 8.º (50,71) na mesma prova.E Tamila Holub (Sp.Braga) terminou em 6.º a final B dos 400 livres (4.19,73).