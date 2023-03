Ana Catarina Monteiro e João Costa apuram-se para a final A no TYR Pro Swim Series

Na sessão de eliminatórias do segundo dia do 'TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale', na Flórida (Estados Unidos), Ana Catarina Monteiro e João Costa foram os portugueses a garantirem lugar numa final A (a principal) desta noite, a partir das 23 horas.A nadadora do Fluvial Vilacondense registou de manhã o terceiro tempo nas eliminatórias dos 200 metros mariposa (2.12,35 minutos), enquanto Mariana Pacheco (Clube de Natação Colégio Efanor) foi 10.ª (2.16,49). As portuguesas vão agora nadar a final A e final B, respetivamente. O recorde nacional pertence a Ana Catarina Monteiro com 2.08,03 desde Glasgow'2018. O melhor tempo do dia foi para a canadiana Summer McIntosh (2.08,24), seguida da mexicana Maria José Cocco (2.12,20).Já João Costa (V. Guimarães) foi quarto nos 50 metros costas, com 25,60 segundos. O melhor tempo foi de Justin Ress (24,99). O português tem como máximo pessoal 25,51 numa distância em que o recorde nacional pertence a Alexis Santos com 25,28, desde 2021.Diogo Ribeiro terminou a eliminatória dos 100 metros livres com o 11.º tempo (49,66 segundos) e Miguel Nascimento registou o 19.º (50,56), assegurando, respetivamente, a presença na final B e final C, entre os 72 nadadores em competição. O recorde nacional está na posse de Diogo Ribeiro com 48,52, desde o Europeu Roma'2022.Tamila Holub, que na véspera foi 5.ª nos 1.500 livres, nadou nas eliminatórias dos 400 metros livres, tendo terminado com o 10.º tempo (4.17,84 minutos): vai competir na final B.